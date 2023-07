Контроли: Сити надви Байерн Мюнхен, Тотнъм с убедителен успех (ВИДЕО)

Възпитаниците на Пеп Гуардиола откриха резултата в 21-вата минута. Макейти, който през миналия сезон бе даден под наем на Шефилд Юнайтед, се разписа. Появилият се като резерва Тел възстанови паритета десет минути преди края на редовното време, а централният защитник Лапорт донесе успеха на английския гранд в 86-ата минута.

Сити ще се изправи срещу Атлетико Мадрид в Сеул в неделя, преди отборът да се прибере на Острова за мача с Арсенал на 6 август за "Комюнити Шйлд". Байерн ще срещне японския Кавазаки Фронтале в Токио, а след това пътува до Сингапур, където на 1 август ще играе срещу Ливърпул. Баварците излизат за последния си приятелски двубой срещу Монако на 7 август.

. @Laporte 's late winner against Bayern! 💪 pic.twitter.com/uH2y7QLBGq

Междувременно Тотнъм разгроми с 5:1 Лайън Сити Сейлърс в Сингапур във втората си контрола от предсезонната подготовка. Хари Кейн се отчете с гол, а Ричарлисън записа хеттрик през второто полувреме. Другото попадение за “шпорите” бе дело на Джовани Ло Селсо.

Ending our Asia-Pacific Tour with victory in Singapore! 🇸🇬 pic.twitter.com/HD5or0T5eM