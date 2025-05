Ръководството на Ливърпул излезе с официална позиция след ужасяващия инцидент по време на шампионския парад на тима. Както е известно, футболистите и треньорския щаб на мърсисайдци излязоха по улиците на града, за да покажат на своите фенове трофея от Висшата лига, който спечелиха този сезон. Титлата е под номер 20 за английския гранд. Парадът обаче бе помрачен, след като автомобил се вряза в голяма група привърженици на „червените“ като рани десетки хора.

Според различни информации близо 50 души са пострадали или са били ранени при инцидента. От тях 27 са били хоспитализирани. Сред пострадалите има двама души, които са в критично състояние, включително и дете. Ръководството на Ливърпул бе категорично, че е в тясно сътрудничество с властите в града и хората в клуба ще продължат да оказват пълно съдействие на спешните служби и полицията в разследването на ужасяващия инцидент.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL