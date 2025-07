Манчестър Юнайтед набеляза играч на Челси в търсене на нов централен нападател

Няколко топ европейски клубове са набелязали централния нападател на Челси Николас Джаксън за трансфер. Сред тях са Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Милан, твърди репортерът на Sky Sports Дармеш Сет. „Сините“ са готови да се разделят с 24-годишния сенегалски национал, но поставената му цена е спорна. През 2023 година английският тим закупи футболиста за сума от 37 милиона евро, а сегашната му стойност на пазара е 50 милиона според Transfermarkt.

Челси вече закупи двама нападателя през това лято – Лиъм Делап и Жоао Педро. Очевидно представянията на Джаксън със синята фланела през изминаия сезон не са били достатъчни за треньора на лондончани Енцо Мареска. Сенегалецът записа 10 гола и 5 асистенции в 30 мача във Висшата лига и отново Коул Палмър трябваше да дърпа юздите в атакуващите опити на отбора със своите 23 голови участия.

От Манчестър Юнайтед вече дълго време гледат витрините с нападатели и бавното им действие в трансферния прозорец им коства възможности. Първоначалната цел на „червените дяволи“ Виктор Гьокереш е на път да подпише с Арсенал, а Виктор Осимен се очаква да остане в Галатасарай. Отборът, воден от Рубен Аморим, готви покупката на Брайън Мбеумо от Брентфорд, но и там се бавят нещата. Другите две възможности за клуба от Манчестър са Доминик Калвърт-Люин и Оли Уоткинс.

