След като кола се вряза във фенове на Ливърпул: Десетки са в болница, сред тях и деца (ВИДЕА)

След като автомобил се вряза в тълпа от фенове на английския футболен клуб Ливърпул, празнуващи шампионската титла във Висшата лига, 27 души, сред които четири деца, са били приети в болница снощи, предаде Асошиейтед прес. Двама от пострадалите са в тежко състояние. На други 20 души е оказана медицинска помощ на място. Британската полиция определи случилото се като инцидент и заяви, че не става въпрос за терористично нападение.

Shocking scenes at the Liverpool Parade as fans seen attacking a car believed to be the trigger for the chaos that followed.



