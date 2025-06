Ливърпул отмъква „Новия Де Бройне“ под носа на Манчестър Сити

Шампионът на Англия Ливърпул може да нанесе пореден много тежък удар на един от основните си конкуренти във Висшата лига – Манчестър Сити. Според медиите в страната мърсисайдци опитват да отмъкнат една от основните трансферни цели на „гражданите“ под носа им. Става дума за 21-годишния плеймейкър на френския Лион – Раян Шерки. Мениджърът на „червените“ Арне Слот дори си е прекъснал ваканцията, за да може да преговаря с халфа за неговото привличане.

През изминалия сезон Раян Шерки се представи отлично с екипа на Лион, а това привлече погледите на топ тимовете в Европа. Той вече се срещна с мениджъра на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола, който го иска в отбора си за заместник на Кевин де Бройне. Както е известно, договорът на белгийския плеймейкър с „гражданите“ изтича и няма да бъде подновен. Затова и Пеп усилено търси футболист със сходни качества като се е спрял на 21-годишния французин. Той обаче може да удари на камък в желанието си да вземе Шерки, след като Арне Слот е пътувал до родината на футболиста, за да го склони да приеме предложението на Ливърпул.

🚨 Liverpool boss Arne Slot personally traveled to the south of France for talks with Rayan Cherki last week! 🇫🇷



(Source: @David_Ornstein ) pic.twitter.com/ZfRiuogmAn