Ливърпул взе дербито с Челси и оглави Висшата лига

Ливърпул постигна ценен успех с 2:1 над Челси в дербито от осмия кръг на английската Висша лига. Мохамед Салах откри в 29-ата минута от дузпа, а Николас Джаксън възстанови паритета в началото на втората част. Къртис Джоунс, който спечели 11-метровия наказателен удар, върна аванса на мърсисайдци, а те оглавиха класирането с 21 точки - 1 пред Манчестър Сити.

Домакините стартираха много активно. Техни претенции за дузпа и червен картон не бяха уважени. Все пак в средата на полувремето Ливърпул получи 11-метров наказателен удар за нарушение срещу Джоунс. Салах застана зад топката и не сбърка за 1:0. Малко по-късно гол на Гакпо бе отменен заради засада на Мо Салах.

"Сините" отговориха с изстрел в гредата на Джаксън. До почивката Собослай пропусна, а ВАР отмени първоначално отсъдена дузпа за тима на Арне Слот. В първите минути на втората част Кайседо изведе Джаксън, а нападателят прониза Келехер и изравни.

След 180 секунди Къртис Джоунс върна аванса в полза на Ливърпул, възползвайки се от асистенция на Салах. До края на мача и двата отбора атакуваха, но значително по-активни бяха мърсисайци. Все пак в заключителните минути момчетата на Мареска опитаха да натиснат, ала без успех.

