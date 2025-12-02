Ман Сити профука 4 гола аванс, но оцеля в изумителен 9-голов трилър! Холанд счупи голям рекорд и пренаписа историята

Английският гранд Манчестър Сити буквално трябваше да оцелява и се добра с големи мъки до драматична победа над Фулъм с 5:4 като гост в среща от 14-ия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд най-после отбеляза така чакания гол номер 100 в английската Висша лига в своя мач номер 111, с което счупи големия рекорд на Алън Шиърър. Дори този рекорд обаче остана в сянката на драматичния край на мача, в който Фулъм се върна от 1:5 до 4:5, а накрая изчистване на голлинията ги лиши от равенство.

Манчестър Сити победи Фулъм с 5:4 във Висшата лига

Манчестър Сити откри резултата в 17-ата минута, когато Жереми Доку намери Ерлинг Холанд, а той разстреля Бернд Лено с мощен удар, за да вкара рекордния гол номер 100 в кариерата си във Висшата лига в едва 111 мача. Фулъм показа реакция и организира опасна атака няколко минути по-късно, когато Алекс Иуоби намери Емил Смит Роу, който стреля остро, но Джанлуиджи Донарума спаси.

В края на полувремето Сити вкара нови две попадения. Холанд асистира за Райндерс, който удвои с гол в 37-ата минута. В 44-ата минута пък Фил Фодън се разписа за 3:0. Фулъм успя да си остави шансове за втората част с гол на Смит Роу, който се възползва от асистенция на Хари Уилсън, за да се разпише във втората минута на добавеното време на първата част.

Още: Бивш национал на Англия е задържан по подозрение в опит за изнасилване

На почивката Фулъм извърши двойна смяна, но Сити отговори с нови два гола. В 48' Холанд даде още една асистенция - този път Фодън, който вкара втория си гол в мача. А в 54-ата минута Берге си отбеляза автогол, за да може Сити да поведе с четири гола - до 5:1. В 57-ата минута обаче Алекс Иуоби върна един гол за Фулъм, което даде надежди на "котиджърс".

Холанд на два пъти в мача разтресе гредата, а тези пропуски можеха да струват скъпо на Сити, защото Фулъм тръгна да обръща мача. Резервата Самуел Чуквуезе вкара за 3:5 в 72-ата минута, а само шест минути по-късно отново той се разписа за 4:5. До края Фулъм упражни сериозен натиск, опита да си изпроси и дузпа, а Йошко Гвардиол изчисти топка от голлинията, за да може Сити да оцелее и да вземе трите точки.

Сити се доближи на 2 точки от Арсенал

В класирането Сити е втори с 28 точки - на два пункта зад лидера Арсенал, който в сряда домакинства на Брентфорд. Фулъм пък е 15-ти със 17 точки. В друг мач от Премиър лийг по същото време Евертън победи Борнемут с 1:0 като гост с гол на преотстъпения от Ман Сити Джак Грийлиш, което изкачи "карамелите" до девето място с 21 точки - на три точки от топ 4.

Още: Реал Мадрид прибягва към мегатрансфер в търсене на заместник на Винисиус Жуниор