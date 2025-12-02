Войната в Украйна:

Ман Сити профука 4 гола аванс, но оцеля в изумителен 9-голов трилър! Холанд счупи голям рекорд и пренаписа историята

02 декември 2025, 23:31 часа 301 прочитания 0 коментара
Ман Сити профука 4 гола аванс, но оцеля в изумителен 9-голов трилър! Холанд счупи голям рекорд и пренаписа историята

Английският гранд Манчестър Сити буквално трябваше да оцелява и се добра с големи мъки до драматична победа над Фулъм с 5:4 като гост в среща от 14-ия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд най-после отбеляза така чакания гол номер 100 в английската Висша лига в своя мач номер 111, с което счупи големия рекорд на Алън Шиърър. Дори този рекорд обаче остана в сянката на драматичния край на мача, в който Фулъм се върна от 1:5 до 4:5, а накрая изчистване на голлинията ги лиши от равенство.

Манчестър Сити победи Фулъм с 5:4 във Висшата лига

Манчестър Сити откри резултата в 17-ата минута, когато Жереми Доку намери Ерлинг Холанд, а той разстреля Бернд Лено с мощен удар, за да вкара рекордния гол номер 100 в кариерата си във Висшата лига в едва 111 мача. Фулъм показа реакция и организира опасна атака няколко минути по-късно, когато Алекс Иуоби намери Емил Смит Роу, който стреля остро, но Джанлуиджи Донарума спаси.

В края на полувремето Сити вкара нови две попадения. Холанд асистира за Райндерс, който удвои с гол в 37-ата минута. В 44-ата минута пък Фил Фодън се разписа за 3:0. Фулъм успя да си остави шансове за втората част с гол на Смит Роу, който се възползва от асистенция на Хари Уилсън, за да се разпише във втората минута на добавеното време на първата част.

Още: Бивш национал на Англия е задържан по подозрение в опит за изнасилване

Ерлинг Холанд

На почивката Фулъм извърши двойна смяна, но Сити отговори с нови два гола. В 48' Холанд даде още една асистенция - този път Фодън, който вкара втория си гол в мача. А в 54-ата минута Берге си отбеляза автогол, за да може Сити да поведе с четири гола - до 5:1. В 57-ата минута обаче Алекс Иуоби върна един гол за Фулъм, което даде надежди на "котиджърс".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Холанд на два пъти в мача разтресе гредата, а тези пропуски можеха да струват скъпо на Сити, защото Фулъм тръгна да обръща мача. Резервата Самуел Чуквуезе вкара за 3:5 в 72-ата минута, а само шест минути по-късно отново той се разписа за 4:5. До края Фулъм упражни сериозен натиск, опита да си изпроси и дузпа, а Йошко Гвардиол изчисти топка от голлинията, за да може Сити да оцелее и да вземе трите точки.

Сити се доближи на 2 точки от Арсенал

В класирането Сити е втори с 28 точки - на два пункта зад лидера Арсенал, който в сряда домакинства на Брентфорд. Фулъм пък е 15-ти със 17 точки. В друг мач от Премиър лийг по същото време Евертън победи Борнемут с 1:0 като гост с гол на преотстъпения от Ман Сити Джак Грийлиш, което изкачи "карамелите" до девето място с 21 точки - на три точки от топ 4.

Още: Реал Мадрид прибягва към мегатрансфер в търсене на заместник на Винисиус Жуниор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Манчестър Сити Висша лига Фулъм
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес