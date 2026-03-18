Украински специалисти за борба с дронове са в Близкия изток

Украински експерти по дронове са вече в ОАЕ, Катар, Саудитска Арабия и Кувейт. В момента в Близкия изток, в региона на Персийския залив, има 201 украинци. Новината съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че страната му има възможност да произвежда по 2 хиляди дрона за прехващане на ден и може да достави половината от тях на своите съюзници.

Още: Украинският хит, или как повече не трябва да има страх от дронове "Шахед"

Украйна работи по подводни дронове, способни да действат в световния океан, каза още Зеленски. Украинският лидер призова съюзниците си заедно със страната му да изградят "модерни сили за отбрана" като използват опита, придобит в бойни условия. Британският премиер Киър Стармър прие Зеленски на Даунинг стрийт и призова - въпреки войната с Иран, "фокусът да не се измества от Украйна". В реч пред британския парламент, украинският лидер определи режимите в Русия и Иран като "братя по омраза".

Още: Болезненият урок за САЩ от войната в Иран: Украинците сигурно са смаяни от тяхната небрежност