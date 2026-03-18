"Щитът на Ахил": Гърция модернизира отбранителната си система

Гърция одобри пакет за отбрана на стойност 4 милиарда евро. Основният фокус е новата въздушна и противодронова отбранителна система „Щит на Ахил“ на стойност 3 милиарда евро, изградена с израелска технология. Останалата част — около 1 милиард евро — отива за модернизиране на 38 самолета F-16 до по-усъвършенствания стандарт Viper. Това е част от военна реформа на стойност 25–28 милиарда евро (до 2036 г.).

Ядрото на системата се очаква да включва израелските системи Spyder AiO, Barak MX и David's Sling, заедно с радара ELM-2084, който ще играе централна роля в откриването и проследяването на въздушни заплахи. Тези системи ще работят заедно със съществуващите батареи Patriot и сензорна мрежа, разположена на източните острови в Егейско море под обединеното командване на противовъздушната отбрана на Генералния щаб на гръцката национална отбрана, създадено по-рано тази година.

Гърция пази небето ни

В началото на месеца стана ясно, че Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия. Това заяви министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас. Той уточни, че е разговарял с българския служебен министър на отбраната Атанас Запрянов и предоставянето на подкрепата ще стане заради отправено искане от българската страна.

Дендиас съобщи, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея "Пейтриът", която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България. Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.

За Гърция беше "дълг да се отзове на молбата на България да я подкрепим да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран", заяви Дендиас.