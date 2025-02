"Мениджърът има високи амбиции": Рашфорд изчетка треньора на Вила, след като бе изгонен от Аморим

Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд официално бе преотстъпен на Астън Вила до края на сезона. До трансфера се стигна, след като английският национал влезе в конфликт с мениджъра на "дяволите" Рубен Аморим. Двамата не успяха да изгладят отношенията си и логично се стигна до временна раздяла, като Рашфорд ще помага на Вила в борбата за по-предно класиране във Висшата лига, както и в елиминациите на Шампионска лига.

В първото си интервю като играч на Вила Рашфорд заяви, че е впечатлен от "високите амбиции" на мениджъра на отбора Унай Емери. Някои разчетоха в думите на Рашфорд и закачлива нотка спрямо Аморим. "Бях достатъчно голям късметлия, че да имам няколко кандидата за услугите ми. Да избера Астън Вила обаче бе лесно решение. Наистина харесвам стила на игра, който показва отборът през този сезон, а и мениджърът има високи амбиции", каза Рашфорд.

