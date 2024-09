Меси обяви в кой отбор иска да сложи край на кариерата си

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси не планира да приключи с футбола в настоящия си клуб Интер Маями, съобщава каталунския вестник El Nacional. Според изданието 37-годишният аржентинец иска да завърши кариерата си в Нюел Олд Бойс - клубът, където започна всичко.

Аржентинската суперзвезда игра именно в отбора от Росарио, преди да бъде рансфериран в Барселона, където изгря на световната сцена. И макар каталунците да мечтаят за завръщане на голямата си легенда, за още една глава от приказката, самият Меси неведнъж е споменавал, че един ден би искал да се върне в "родния" си отбор.

🚨🚨 ESPN | Messi will play a few minutes in the Newles Old Boys shirt 🥺 pic.twitter.com/DHC9qBK6CY