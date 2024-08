Най-добрият гол за годината бе отбелязан в Аржентина (ВИДЕО)

2024 година зарадва феновете по целия свят с няколко красиви гола, но този, отбелязан в аржентинската Примера дивисион, може да се окаже най-добрият за годината. В неделя вечерта Атлетико Ланус надделя с 3:2 над Тигре и зае девето място в класирането. Тези три точки обаче нямаше да бъдат завоювани без звездните усилия на Валтер Боу в 90-ата минута.

В оставащите секунди на стадион "Естадио Сиудад де Ланус", който побира 47 000 зрители, опитният централен нападател Боу свали с гърди една топка, преди да се подготви да направи "задна ножица" извън наказателното поле. Топката летеше във въздуха сякаш цяла вечност, преди да прониже вратаря Фелипе Томас Зенобио, който стоеше безпомощно, докато играчите на Атлетико Ланус празнуваха победата си в последния момент.

