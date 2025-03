Най-голямата звезда на Байерн се прицели в „Златната топка“

Най-голямата звезда на Байерн Мюнхен в последните две години се прицели в спечелването на „Златната топка“. Става въпрос за голмайстора на баварците и национал на Англия – Хари Кейн. 33-годишният централен нападател е категоричен, че има всички шансове да вземе най-ценния индивидуален трофей в света на футбола. Ако успее да го направи, то той ще се превърне в първия англичани, който печели отличието след Майкъл Оуен през 2001-ва.

Кейн обясни, че в Байерн е успял да се развие много по отношение на увереността си, както и на отговорността, която има към своя тим на терена. Той допълни, че със сигурност е станал по-добър играч, а също така е доста по-уважаван в световен мащаб, тъй като носи екипа на един от най-силните отбори. Кейн обаче е наясно, че за да спечели „Златната топка“, трябва да вземе и достатъчен брой трофеи с германския гранд.

