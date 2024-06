Най-якият мач! Грузия спечели футболните сърца, но нищо повече в ЕВРО дебюта си (ВИДЕО)

Грузия е считан за абсолютен аутсайдер на Евро 2024, като бе сочен за "кръводарител, който ще бъде тръскан като брашнян чувал". Нищо подобно: в заключителните минути грузинците удариха греда и притиснаха противниковите играчи. За тяхно нещастие обаче 2 минути по-късно резервата на Турция Керем Актюркоглу се откъсна, нахлу напред и отпрати топката в празната врата, за да гарантира победата.

ОЩЕ: Магията на Гюлер огорчи грузинския дебют на голям форум в мач с красиви голове (ВИДЕО)

Привържениците и коментаторите, които наблюдаваха мача по целия свят, останаха доволни след последния съдийски сигнал."Свалям шапка на Турция и Грузия", написа бившият нападател на Ливърпул Стан Колимор в "X". "Това е футболът. Техника, страст и гордост, атакувайки се един друг в продължение на 97 минути. Какво шоу само!!!"

"Грузия бяха толкова добри в играта си с топката, докосвания, движение, широчина на играта, скорост и стремеж. Не заслужаваха да загубят!", добави още той.

Hats off to Turkey and Georgia 👏🏽👏🏽



That's football, that is!



No quarter given or asked, technical quality, passion and pride, attacking each other for 97 minutes.



How fun was that!!



🇹🇷🇬🇪