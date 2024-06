Арда Гюлер подобри рекорд на Кристиано Роналдо със снаряд от 118 км/ч (ВИДЕО)

Със своите 19 години и 114 дни Гюлер се превърна в най-младия играч с гол в своя дебют на европейско първенство. Така изгряващата звезда на Реал Мадрид задмина 5-кратния носител на "Златната топка" Роналдо с няколко дни. Кристиано се бе разписал за "мореплавателите" при загубата с 1:2 от Гърция в откриващия двубой от Евро 2004.

1 - Arda Güler is the youngest player to score on his debut at a European Championship finals (19 years and 114 days), surpassing Cristiano Ronaldo's previous record of 19 years and 128 days set in 2004. Jewel. pic.twitter.com/EUEJnTvJdK