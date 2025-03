Най-нелепата травма: Нойер се контузи, докато празнува гол

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани получи много лоша новина днес, след като стана ясно, че няма да може да разчита на един от основните си футболисти в следващите няколко мача на тима. Става въпрос за 37-годишния вратар на баварците Мануел Нойер. Опитният страж получи контузия по време на първия двубой от 1/8-финалната фаза на Шампионска лига срещу Байер Леверкузен.

Мануел Нойер се контузи по възможно най-нелепия начин. Вратарят скочи да празнува втория гол на Байерн във вратата на Леверкузен, който бе дело на Джамал Мусиала. Докато се радваше обаче ветеранът получи травма и трябваше да бъде заменен принудително. След направените му прегледи се е оказало, че контузията му не е толкова лека, колкото първоначално всички очакваха. Нойер е с разтежение в прасеца и ще трябва да почива известно време преди да се завърне на терена.

Manuel Neuer suffered a calf strain while celebrating the second goal last night. He will miss at least 3-4 games, including the return leg in Leverkusen. Jonas Urbig will replace him in goal [@Plettigoal] pic.twitter.com/sw1UBrU1K8