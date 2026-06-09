"Най-силната Португалия в историята, само Кристиано ги дърпа надолу!"

Никога в историята си Португалия не е имала по-силен състав, както сега на Мондиал 2026! А фактор за това дори не е мегазвездата Кристиано Роналдо, за когото е спорно дали помага или пречи на този талантлив отбор на "мореплавателите". Това мнение бе изразено в първия епизод на предаването "Точно попадение", посветено на фаворитите на Световното първенство. А Португалия несъмнено е един от фаворитите за титлата.

Португалия никога не е имала толкова големи шансове да стане световен шампион

Спортните редактори на Actualno.com и Sportlive.bg Стефан Йорданов, Иво Вецев, Бойко Димитров и Джем Юмеров се обединиха около мнението, че Португалия е сериозна заплаха на турнира и може да вдигне отличието. Стефан бе категоричен, че това е най-силният португалски отбор в историята, а това се потвърждава и от очакванията на букмейкърите, които за пръв път дават толкова големи шансове на Португалия да спечели световната титла.

Най-силната халфова линия на Мондиал 2026, но дали няма да се робува на Кристиано?

"За мен това е най-силният състав на Португалия в историята. Наистина много силни индивидуалности, дори не визирам Кристиано Роналдо. Най-силният състав без Роналдо. Спорно е той от коя страна на монетата е", заяви Стефан Йорданов, който и на миналото предаване за Мондиал 2022 подкрепяше тезата, че Роналдо повече пречи, отколкото да помага на националния отбор, в който има достатъчно класни футболисти в нападение.

"Всички тия силни индивидуалности ще робуват на една индивидуалност - Кристиано Роналдо. Всички ще играят за него. Той иначе се цупи, мръщи, ако не му се подава", добави Бойко Димитров. Иначе Португалия може да се смята за най-силната халфова линия на Световното - със звездите на ПСЖ Жоао Невеш и Витиня, както и Бруно Фернандеш, който направи изключителен сезон на клубно ниво с Манчестър Юнайтед.

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