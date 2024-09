Напрежение в нидерландската съблекалня: Ван Дайк не иска и да вижда Зиркзее (ВИДЕО)

В събота вечер Нидерландия посреща Босна в Айндховен за сблъсъка им от първия кръг на Лигата на нациите. Отборът на Роналд Куман си тръгна като победител с 5:2 благодарение на головете на Джошуа Зиркзее, Тияни Рейндерс, Коди Гакпо, Ваут Вегорст и Шави Симонс. Ермедин Демирович и Един Джеко бяха автори на попаденията за гостите. Няколко дни след мача се появиха кадри от тунела преди началото на срещата и феновете не пропуснаха да забележат какво се е случило между капитана Върджил Ван Дайк и новата сензация в атака Зиркзее.

"Лалетата" определено убиха интригата на терена с доминацията си, но всъщност тя се бе породила в момент преди мача, когато Ван Дайк напълно игнорира Зиркзее. На клипа се вижда как капитанът дава прегръдки на съотборниците си в тунела, включително на Дензъл Дъмфрис, вратаря Барт Вербрюген и защитника Нейтън Аке. Зиркзее, който беше застанал зад Аке, гледаше напред, докато Ван Дайк си проправяше път да прегърне Йерди Шутен, който беше застанал зад него.

Van Dijk does not want to know Zirkzee pic.twitter.com/4RgjaA2aY3