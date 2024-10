Наследникът на Салах? Ливърпул готви следващото голямо име, което да озари "Анфийлд"

Бъдещето на Мохамед Салах в Ливърпул виси на косъм, след суперзвездата на мърсисайдци се намира в последните месеци от договора си. Преди време самият той разкри, че това най-вероятно ще бъде последният му сезон в клуба. Разбира се, това предизвиква спекулации около потенциални наследници, след като египтянинът е една от основните фигури в тима.

Според информация на Footboom "червените" обмислят да привлекат изгряващата звезда на Борусия Дортмунд Карим Адейеми. Младото крило оказа значително влияние през този сезон, като допринесе с 5 гола и 5 асистенции в само 8 участия. Впечатляващата му форма включва зашеметяващ хеттрик срещу Селтик, който демонстрира таланта му на фона на обещаващия старт.

🚨 Liverpool have identified Karim Adeyemi as a potential successor to Mo Salah, and are ready to make a £41m bid for the 22-year-old Dortmund winger.



(Source: @BILD) pic.twitter.com/kbU8rBvrxG