Неймар избухна в повторния си дебют за Сантос! Противниковите играчи се изредиха да се снимат с него (ВИДЕО)

Бразилската футболна звезда Неймар се завърна с гръм и трясък в Сантос, като стана Играч на мача при равенството 1:1 с отбора на Ботафого. Техничното крило се появи през второто полувреме, като бързо напомни за най-добрите си години. Той бе най-фаулираният играч на терена, като противниковите играчи трудно успяваха да спират набезите му, а бразилецът дори успя да изкара червен картон на Уолисън от Ботафого.

Неймар показа на Ал Хилал, че все още умее "занаята"

Неймар се завърна в Сантос след неуспешен период в Саудитска Арабия с отбора на Ал Хилал, където пропусна много игрово време заради тежка контузия. Ней на практика бе разкаран от отбора на Ал Хилал, а сега бе мотивиран до краен предел да покаже на бившия си клуб, че отново може да играе на високо равнище. И успя да го докаже за едно полувреме, в което отправи шест удара към противниковата врата и създаде две чисти положения за гол.

Ней спечели наградата за "Играч на мача" след 18 месеца отсъствие от терените

Със силната си игра Неймар си заслужи приза за Играч на мача, а дори противниковите футболисти на Ботафого се изредиха да се снимат с него след края на двубоя. 20 000 фенове гледаха срещата между Сантос и Ботафого, а след приключването на срещата Неймар даде и интервю, в което не спести критики към бившия си клуб Ал Хилал за това, че не му дали възможност да се изяви.

“Знаех, че ще покажа нещо различно на терена. Теренът е единственото място, където мога да се защитя от тази критика, от тези коментари. Казах на Ал-Хилал, че съм готов да играя. Очевидно бях много разстроен от думите на Жорже Жезус, когато каза, че не съм в същото състояние като отбора. В тренировките показах, че съм готов да игра и че съм в същото състояние като останалите състезатели. Особено защото, когато провеждахме групови тренировки, аз бях този, който вземаше решенията, аз бях този, който вкарваше головете. Не за 90 минути, имах супер сериозна контузия, а след това получих още една контузия. Трябва феновете да имат малко търпение“, каза Неймар.

Иначе Сантос обяви завръщането на Неймар с много емоционално видео.

