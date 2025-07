Челси разби на пух и прах европейския шампион ПСЖ! "Палмършоу" на финала на Световното клубно

Челси разгроми Пари Сен Жермен с 3:0 във финала на Световното клубно първенство. На стадион "МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд пред погледа на президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино Коул Палмър беше над всички. Английският атакуващ полузащитник блесна с две идентични попадения, за да осигури комфортен аванс на тима си до 30-ата минута. В края на полувремето той асистира на Жоао Педро.

Възпитаниците на Енцо Мареска стартираха изключително динамично. В седмата минута Педро пусна страхотен пас към Палмър, който от изгодна позиция не намери целта. "Принцовете" отвърнаха малко по-късно, когато Дуе получи фантастично подаване от фланга, но вместо да стреля, реши да търси комбинация със съотборник. Кукурея разгада намеренията му и пресече.

ОЩЕ: Арсенал привлича крило на съперник от Лондон, договаря се трансферна сума

Two goals to the good. 😁 pic.twitter.com/5aqfxJqjkL