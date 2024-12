Нов трус на "Олд Трафорд"! Един от шефовете на Манчестър Юнайтед напуска клуба

Шокоращи новини от "Олд Трафорд" събудиха Острова в неделната сутрин. Няколко часа след разочароващата домакинска загуба на Манчестър Юнайтед с 2:3 от Нотингам Форест, спортният директор Дан Ашуърт е подал оставка. Това се случва само 5 месеца след като беше назначен на тази длъжност.

Ашуърт се присъедини към клуба след дълъг период на творчески отпуск в Нюкасъл, като "червените дяволи" платиха около 3 млн. паунда за назначаването му. Той участваше активно в лятната селекция за Юнайтед. Според информацията на The Athletic шефовете на клуба са провокирали напускането му, въпреки че всички страни твърдят, че раздялата е била взаимна.

Още: Още двама се присъединиха към дългия списък с контузени в Байерн Мюнхен

🚨❗️ Dan Ashworth left his role at Manchester United after 5 months, it’s over with the sporting director as revealed by @TheAthleticFC.



Tense situation with Sir Jim Ratcliffe, not happy at all with last summer strategy.



United spent around £3m to get Ashworth from Newcastle. pic.twitter.com/klfc9sQ5jb