Огромна трагедия: Младежки национал на Китай почина на едва 18-годишна възраст

Огромна трагедия разтърси китайския футбол, след като младежкият национал на страната Гуо Джиахуан е починал днес на едва 18-годишна възраст. Скръбната вест бе съобщена от германския гранд Байерн Мюнхен. Централният защитник бе част от Световния отбор на баварците през 2023-та. Тимът е създаден с цел да се дава възможност на талантливи състезатели от цял свят да демонстрират своите качества в професионалния футбол.

Гуо Джиахуан е починал в следствие на мозъчен кръвоизлив. Той го е получил по време на приятелски мач в Испания на 6 февруари. Тогава китайският бранител, който е бил в страната на подготовка със сборен отбор на Пекин, се е сблъскал с играч на Алкобендас. При тежкия удар азиатецът е получил мозъчен кръвоизлив. Той веднага е бил закаран в най-близката болница, където лекарите са обявили, че той е с мозъчна смърт.

FC Bayern mourns the passing of former World Squad player Guo Jiaxuan.



Our thoughts are with his family and friends.



