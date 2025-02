Още една сензация: Двукратен европейски шампион се сбогува с Шампионска лига!

Крах за италианския футбол в Шампионска лига! След като във вторник Милан и Аталанта отпаднаха безславно в плейофите за елиминациите на турнира, сега същата съдба сполетя и Ювентус. "Бианконерите" сензационно отстъпиха на нидерландския гранд ПСВ с 1:3 като гост след продължения в реванш, изигран на стадион "Филипс" в Айндховен. Загубата изхвърли Ювентус с общ резултат 3:4 от двата мача в полза на ПСВ. Така в надпреварата остава само един италиански отбор - Интер, който се класира директно с място в топ 8.

Ювентус спечели първия двубой с 2:1 в Торино, но в реванша домакините от Айндховен успяха да пречупят именития си съперник, който е двукратен европейски шампион. В 53-ата минута бившият ас на Интер Иван Перишич порази вратата на Ювентус, давайки аванс на ПСВ. Десет минути по-късно Тимъти Уеа успя да изравни за "старата госпожа". В 74' обаче Исмаел Сайбари вкара втори гол за ПСВ, за да насочи мача към продължения.

❌ Milan knocked out by Feyenoord

❌ Atalanta knocked out by Club Brugge

❌ Juventus knocked out by PSV



3 Italian teams have been knocked out of the Champions League this week. 🇮🇹👋 pic.twitter.com/nn3BUmd0HK