Остава ли Салах в Ливърпул: Фабрицио Романо с информация "от кухнята" (ВИДЕО)

Ще остане ли Мохамед Салах в Ливърпул след края на сезона: този въпрос излезе на дневен ред в последните дни и седмици, след като се заговори, че египтянинът няма да продължи кариерата си на "Анфийлд". Сега един от най-авторитетните спортни журналисти - Фабрицио Романо, излезе с информация "от кухнята" на отбора.

Самият Салах загатна, че може да напусне Ливърпул след края на сезона. Неговият договор с "червените" изтича в края на сезона, но египтянинът предпочита да се фокусир върху настоящето и да не мисли отвъд края на кампанията. Фабрицио Романо обаче е категоричен, че и Салах, и Ливърпул имат интерес да преговарят за нов договор.

"Салах има голямо желание да обсъди новия проект с Ливърпул. Той е много доволен от Арне Слот и от новите директори", каза Фабрицио Романо. От началото на новия сезон Ливърпул е с нов треньор, след като дългогодишният мениджър Юрген Клоп избра да си вземе почивка от футбола.

Сходна е ситуацията и с Върджил ван Дайк и Трент Александър-Арнолд, които също трябва да размишляват върху бъдещето си в Ливърпул. На "Анфийлд" искат да запазят ядрото на отбора, но и самите футболисти трябва да го пожелаят. Ливърпул започна силно сезона, но истинският тест за Слот е 40-дневен маратон от тежки мачове през октомври и ноември.

