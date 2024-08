Мохамед Салах загатва за раздяла с Ливърпул след края на сезона

Въпреки че се опитваше да омаловажи спекулациите за бъдещето си, звездата на Ливърпул Мохамед Салах разкри какво следва за него на "Анфийлд". Египтянинът е един от тримата звездни играчи на мърсисайдци, чиито договори навлизат в заключителната година, заедно с тези на Трент Александър-Арнолд и Върджил ван Дайк. Триото остава изключително важно за отбора и в новата ера под ръководството на Арне Слот. От началото на сезона Салах демонстрира върхова форма, допринасяйки с два гола и асистенция в първите два мача от Висшата лига.

Това накара привържениците на "червените" да бъдат по-нетърпеливи от всякога за актуализация на ситуацията с договора на 32-годишния играч. И Салах предостави такава, въпреки че тя не е непременно това, което феновете се надяваха да чуят.

"Преди сезона просто си казах: "Остава ми една година, нека просто да ѝ се наслаждаваме и да не мислим за договора", заяви Салах пред Sky Sports преди срещата на Ливърпул с Манчестър Юнайтед този уикенд. "Не искам да мисля за следващата година или за бъдещето, просто искам да се насладя на последната година и да видим. Най-важното нещо е да приемам всеки ден поотделно и просто да съм благодарен, че съм тук."

Mo Salah is just focused on enjoying the season at Liverpool despite his contract ending in 10 months 👊 pic.twitter.com/zXK8gyv9Tl