Отличен 6: Интер приземи "орлите" от Лацио

Интер разгроми Лацио с 6:0 като гост в голямото дерби от 16-я кръг на Серия А. "Римските орли", които имаха само едно поражение в последните 12 мача във всички турнири, бяха приземени чрез шестима различни голмайстори в лицето на Хакан Чалханоолу, Федерико Димарко, Николо Барела, Дензъл Дъмфрис, резервата Карлос Аугусто и Маркъс Тюрам. "Нерадзурите" се изкачиха до третото място с 34 точки във временното класиране. Отборът на Марко Барони остана с 31 пункта на петата позиция.

На "Олимпико" домакините стартираха уверено срещата. Нослин се отчете с два пропуска. Възпитаниците на Симоне Индзаги се посъбудиха. В 36-ата минута попадение на Лаутаро Мартинес бе отменено заради засада. Малко по-късно обаче нямаше какво да спре Чалханоолу, който реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Самуел Жиго. До почивката Димарко засече центриране на Дъмфрис и матира Иван Проведел за 0:2.

Inter beat Lazio 𝟔-𝟎 at the Stadio Olimpico 😳 pic.twitter.com/OQ2bmjbQX5

През второто полувреме на терена имаше само един тим и това беше Интер. В 51-вата минута Барела отправи бомбастичен шут и оплете топката в мрежата. След 120 секунди Дъмфрис се извиси над всички, за да прибави гол към асистенцията си до момента в мача. Футболистите на Лацио тотално се обезкуражиха, от което се възползва влезлият от скамейката Аугусто. 25-годишният бразилец вкара технично за 5:0 в 77-ата минута. Точно с изтичането на редовното време Тюрам се присъедини към канонадата от попадения, възползвайки се от подаване на Хенрих Мхитарян.

Inter score 6 vs a previously unbeaten Lazio at home. Scary team



Only Lazio’s second loss in 14 pic.twitter.com/SDIUgNQfOl