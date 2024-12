Дузпа измъкна Ювентус от звучна издънка в Серия А, водачите в класирането не сгрешиха

Ювентус завърши 2:2 срещу Венеция в драматичен двубой от 16-ия кръг на Серия "А". Федерико Гати откри резултата в 19-ата минута и "бианконерите" се оттеглиха с аванс на почивката. През втората част обаче Микаел Елертсон с глава възстанови паритета, а центриране на Николуси Кивилия бе засечено от Джей Идзес, който осъществи пълния обрат. В петата минута от добавеното време Душан Влахович се разписа от дузпа и донесе точката на "Старата госпожа", която с 28 пункта заема шестото място. Венеция е на дъното в таблицата с десет точки.

По-рано през деня първите два отбора в таблицата Аталанта и Наполи постигнаха важни победи. "Партенопейците" обърнаха и надвиха Удинезе с 3:1. Флориан Товен откри резултата в 22-рата минута. Негов удар от дузпа бе отразен от Алекс Мерет, но при добавката французинът не сгреши. В началото на втората част Ромелу Лукаку се възползва от пас на Скот Мактоминей, за да възстанови паритета.

В 76-ата минута Лаутаро Джианети си отбеляза автогол, с което обратът стана факт. Малко по-късно Андре-Франк Замбо Ангиса с прецизен изстрел уби интригата. Удинезе заема деветата позиция с 20 пункта. Неаполитанци събраха 35 точки, които им отреждат втората позиция. С 2 пред тях е Аталанта, който също не сбърка при визитата си на Каляри.

Двата отбора играеха предпазливо в началото на срещата. Развръзката настъпи в 66-ата минута, когато появилият се малко преди това като от скамейката Николо Дзаниоло реализира, а асистенцията бе дело на Раул Беланова. Каляри остана на 15-ата позиция с 14 пункта.

