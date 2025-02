Подсказаха на Аморим какво да направи, за да стабилизира Юнайтед (ВИДЕО)

Легендарният защитник на Манчестър Юнайтед Гари Невил се изказа доста критично за мениджъра на тима Рубен Аморим. Бившият краен бранител смята, че представянето на отбора се е влошило при португалския специалист. Според Невил 40-годишният наставник трябва да опрости схемата на игра и да се придържа към един и същ титулярен състав, дори и да не харесва нападателите си Расмус Хойлунд и Джошуа Зиркзее.

“В началото смятах, че нещата ще се подобрят с идването на Рубен Аморим. Струваше ми се, че новите идеи ще се харесат на футболистите и те ще могат да отговорят подобаващо. Но виждаме точно обратното. Донякъде изненадващо, но нещата са много по-зле", смята Невил.

"Не мисля, че ще му хареса, но трябва да опрости нещата. Може да не харесва Хойлунд, да не смята, че Зиркзее е достатъчно добър, но трябва да избере една единайсеторка и да се придържа към нея. Това не може да продължава по същия начин. Трябва да кажа, че ситуацията в момента е много, много жалка”, твърди легендата на Юнайтед.

„От Юнайтед купиха левия бек Доргу, а в системата, която Аморим иска да играе, уингбековете са абсолютно необходими - трябва да имаш енергия и качество в тези широки зони. Уингбекът е напълно различна позиция напълно от крилото и защитника, трябва да си добър и в двете. Доргу ще даде този баланс, тъй като там са играли Диого Далот или Нусаир Мазрауи, което не е идеално, защото са с десния крак", обясни той.

„Аморим знаеше, че Манчестър Юнайтед няма да бъде плодотворен през трансферния прозорец през януари, всички знаеха това, когато той дойде, това беше съвсем ясно. Очевидно е, че загуби Маркъс Рашфорд и привлече ляв краен защитник, така че може да си мисли, че е малко по-добре. Изглежда обаче, че Лисандро Мартинес е получил лоша контузия, а това е важен играч за Манчестър Юнайтед, въпреки че не играе блестящо, защото е силна личност в този лява зона", заключи Гари Невил.

