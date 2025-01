Манчестър Юнайтед уреди първия трансфер в ерата на Рубен Аморим

Английският гранд Манчестър Юнайтед договори първото си ново попълнение през зимния трансферен прозорец. Първият трансфер в ерата на новия наставник Рубен Аморим се казва Патрик Доргу! Датският флангови футболист преминава на "Олд Трафорд" с трансфер от италианския Лече, като стойността на трансфера е 30 милиона евро плюс допълнителни 5 милиона евро под формата на бонуси.

Юнайтед вече има устно споразумение с Лече за трансфера на Доргу, съобщава авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо. Очаква се документите по сделката да бъдат проверени през следващите 24 часа, преди трансферът на Доргу да бъде официално обявен от двата клуба. Договорът на Доргу в Манчестър Юнайтед е дългосрочен, като е договорен преди няколко дни с играча.

