Потвърдено! Трансферът, който ще промени историята на Реал Мадрид и Мондиал 2026, ще е факт

Старши треньорът на Реал Мадрид Карло Анчелоти ще напусне "Сантяго Бернабеу" съвсем скоро. 65-годишният специалист е постигнал принципно споразумение с Бразилската футболна федерация да поеме "селесао" преди Световното клубно първенство по футбол, което стартира на 15 юни 2025 година. Новината потвърждава безпогрешното трансферно гуру Фабрицио Романо, според когото остават само формални стъпки до финализиране на сделката. Голямата цел пред Анчелоти ще бъде Мондиал 2026.

Според Романо Реал Мадрид и Дон Карло ще се разделят по приятен начин. Журналистът допълва, че Бразилската федерация очаква треньорът да бъде на поста селекционер на тима още през първата седмица на юни. Подписване преди Световното клубно първенство, а не вариант да се чака до юли, е било задължително условия от самото начало за "селесао".

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026. Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup. Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj

Преди няколко дни The Athletic писа, че Анчелоти напуска Мадрид с директен полет отвъд Океана. Според информацията от Бразилската федерация са изпратили свой представител в столицата на Испания за втория мач срещу Арсенал с намерението той да се срещне с Карло Анчелоти. Версията съвпада с новината на Романо.

Междувременно на "Сантяго Бернабеу" имат един основен фаворит за стола на Анчелоти. Бившият играч на "лос бланкос" и настоящ треньор на Байер Леверкузен Шаби Алонсо изглежда е готов да поеме руля на "Бернабеу".

🚨🇧🇷 Brazilian Federation expect Carlo Ancelotti to be on the touchline already on the first week of June representing the Seleçao.



It’s always been a key condition for Brazil: sign before the FIFA Club World Cup, not an option to wait until July.



Formal steps to follow now. pic.twitter.com/XTH7wuy4af