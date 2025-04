Пред погледа на Бербатов: Юнайтед спъна Сити по пътя към топ 4 във Висшата лига

Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити завършиха 0:0 в голямото градско дерби от 31-вия кръг на Висшата лига. На "Олд Трафорд" присъства голмайстор номер едно в историята на българския национален отбор по футбол - Димитър Бербатов, чиито любимци спънаха "гражданите" в битката за топ 4. Отборът на Пеп Гуардиола остана на петото място с 52 точки - 1 зад Челси и 1 пред Астън Вила. "Червените дяволи" са 13-и с 38 пункта.

Още в първата минута Диаш получи жълт картон, защото спря измъкващия се Гарначо. Последва натиск от гостите, който не бе материализиран. В 20-ата минута аржентинското крило не успя да се възползва от подаване на Дало. Неговите съотборници - Доргу и Угарте, също пропуснаха. До края на едно неособено интересно първо полувреме опитите на Гюндоган и Каземиро също не сполучиха.

След почивката възпитаниците на Рубен Аморим изглеждаха по-агресивни. Въпреки това Онана трябваше да се намесва при два изстрела на Мармуш. В 70-ата минута шут на Мануел Угарте премина на сантиметри в аут. Малко по-късно Едерсон спаси удар на Зирзее, а добавката на Мейсън Маунт бе блокирана. До последния съдийски сигнал претенции на Каземиро за дузпа не бяха уважени, а "червените дяволи" атакуваха повече, но отбраната на "гражданите" не се пропука.

The final Manchester derby of the season finishes scoreless at Old Trafford.



City failed to beat their neighbors within 90 minutes in all three matchups this season 😮 pic.twitter.com/dxhrqCmV9l