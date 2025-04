"Шампионът" Ливърпул бе разкрит! Друг английски гранд също се издъни във Висшата лига

Ливърпул допусна второто си поражение за сезона във Висшата лига! В двубой от 31-вия кръг на английското първенство мърсисайдци отстъпиха с 2:3 при визитата си на Фулъм. В същото време Челси не успя да пречупи Брентфорд. Мачът завърши 0:0, а "сините" от Лондон направиха грешна стъпка в борбата за топ 4. Междувременно Тотнъм надви с 3:1 Саутхемптън. След загубата "светците" нямат и теоретични шансове за оставане в елита. Те са на дъното в класирането с 10 точки, а 17-ият Уулвърхемптън има 32.

Момчетата на Арне Слот стартираха силно срещата на "Крейвън Котидж". Алексис Мак Алистър откри резултата в 14-ата минута с хубав изстрел от дистанция. В средата на полувремето Ибрахима Конате и Къртис Джоунс реагираха нескопосано в защита, което позволи на Раян Сесеньон да възстанови паритета.

В 32-рата минута обратът бе факт. Този път в грешник за Ливърпул се превърна Анди Робъртсън, чиято неточност бе наказана от Иуоби за 2:1. До почивката Родриго Муниз покачи аванса на Фулъм с шут, който премина между краката на Келъхър. В 72-рата минута Луис Диас върна едно попадение за "червените".

Челси не успя да победи в гостуването си на Брентфорд. „Сините“ засега остават в топ 4 с 53 точки. Манчестър Сити обаче с 51 пункта и мач по-малко. „Пчеличките“ от своя страна са 12-и с 42 точки. Тотнъм пък нямаше проблеми срещу последния Саутхемптън. До изтичането на първия четвърт час Бренън Джонсън откри резултата. В края на първата част пак той се разписа за 2:0. В 90-ата минута Матеуш Фернандеш върна интригата, преди Матис Тел да вкара от дузпа за крайното 3:1.

Chelsea are winless in their last 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 Premier League away games:



➖ 0-0 vs. Everton

❌ 2-0 vs. Ipswich

➖ 1-1 vs. Palace

❌ 3-1 vs. Man City

❌ 3-0 vs. Brighton

❌ 2-1 vs. Villa

❌ 1-0 vs. Arsenal

➖ 0-0 vs. Brentford pic.twitter.com/QfpsmOhugY