Проблемите му се задълбочават: Още две жени обвиниха звезда на Юнайтед в насилие

Студентката по право Раиса де Фрейтас твърди, че през май миналата година е била нападната от Антони и Малу Охана, която е бивша съпруга на бразилския футболист Дуду. Инцидентът се е случил в колата на играча на Манчестър Юнайтед след запой в нощен клуб в Сао Пауло, а след него жертвата е трябвало да потърси лекарска помощ.

🚨 BREAKING: Man United star Antony hit with fresh allegations of violent behaviour from two women in Brazil after being accused of assaulting ex-girlfriend Gabriela Cavallin@ChrisWheelerDM&@SamiMokbel81_DM https://t.co/LLNr7XjjKF pic.twitter.com/euRbswjfKY