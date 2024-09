Расизъм и хвърлени предмети: Дербито Атлетико - Реал показа грозната страна на футбола (ВИДЕО)

Испанските грандове Атлетико Мадрид и Реал Мадрид не успяха да се победят в столичното дерби от 8-мия кръг на Ла Лига, завършвайки при резултат 1:1. Двубоят на "Уанда Метрополитано" обаче бе белязан от изключително грозни сцени, които едва не доведоха до прекратяването на мача.

Домакинските фенове започнаха да подклаждат огъня още преди първия съдийски сигнал, нападайки словесно бившия си вратар Тибо Куртоа, както и част от цветнокожите футболисти на Реал. Нападките продължиха и по време на двубоя, като се чуваха расистки скандирания, а освен това към терена летяха различни предмети.

Threw garbarges at his plaque, whistled & insulted him during warm-up and throughout all the game.



But, when Courtois celebrates infront of them, that's where they draw the line & start throwing objects on the pitch trying to harm him.



Atletico Madrid fans for you, awful!