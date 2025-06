Английският шампион Ливърпул разпитва за един от най-ефективните нападатели в света. Става дума за 27-годишния футболист на Спортинг Лисабон – Виктор Гьокереш. Това съобщи португалското издание „CMJournal“. Според информациите ръководството на мърсисайдци е влязло в контакт с колегите си от Спортинг, за да разбери при какви условия може да привлече шведския национал. Самият Гьокереш е готов да смени обстановката като се надява това да стане до края на летния трансферен прозорец.

Ливърпул със сигурност ще привлече нов централен нападател преди началото на сезона. Причината е, че мърсисайдци най-вероятно ще продадат Дарвин Нунес, който разочарова с представянето си с „червения“ екип. Уругвайският национал е много близо до трансфер в италианския Наполи. Очаква се около 40 милиона евро да влязат в касата на Ливърпул от сделката за правата на нападателя, като те ще бъдат използвани за намирането на негов заместник.

