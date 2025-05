Реал Мадрид изпрати легенди и сезона в Ла Лига с победа, Мбапе блести

Реал Мадрид постигна категоричен успех с 2:0 над Реал Сосиедад в последния двубой от заключителния 38-и кръг на Ла Лига. На "Сантяго Бернабеу" "кралете" изпратиха легендите Лука Модрич, Лукас Васкес и Карло Анчелоти по емоционален начин. И двете попадения за "белия балет" реализира суперзвездата на тима Килиан Мбапе. Той се разписа по веднъж в двете полувремена. Столичани завършват сезона с 84 точки на втората позиция.

Домакините стартираха активно срещата. В първия четвърт час Мбапе пропиля две положения, а Лунин се намеси при удар на излезлия очи в очи с него Гомес. Малко по-късно Унай Мареро изби шут от разстояние на Раул Асенсио. В 38-ата минута ВАР привика главния съдия, който отсъди дузпа за Реал за игра с ръка. С изпълнението се нагърби Килиан Мбапе, чийто изстрел бе отразен, но при добавката французинът не сбърка - 1:0.

След почивката двата тима продължиха на високо темпо. В 62-рата минута появилият се от скамейката Вини Жуниор изтърва златен шанс. Четвърт час преди да изтече редовното време Лукас Васкес напусна терена под силните аплодисменти на публиката, тъй като това беше последният му мач на "Бернабеу".

В 83-тата минута Винисиус асистира на Мбапе, който сложи на точка на спира. 180 секунди след това насълзеният Лука Модрич напусна терена. При смяната на хърватина играчите направиха шпалир в негова чест. Както е известно, Карло Анчелоти също напуска "кралете", за да поеме Бразилия. Специалистът ще бъде наследен на поста от Шаби Алонсо.

Real Madrid and Real Sociedad game stops for a Luka Modric guard of honour game 😭😭😭 📸 @tsf_podcast pic.twitter.com/G6k0ITuDRb

Toni Kroos was on the pitch when Luka Modric subbed off in his last home match for Real Madrid 😭🤍 pic.twitter.com/616uU0sLuM