Реал Мадрид ще играе плейоф за оставане в Шампионска лига! Барса изтърва златен шанс

Испанският гранд Реал Мадрид завърши извън топ 8 в основната фаза на Шампионска лига и ще играе плейоф за класиране на 1/8-финалите. В двубой от осмия кръг "кралете" разгромиха Брест с 3:0, но това не беше достатъчно. В същото време Барселона пропусна да изпревари Ливърпул на върха в таблицата, защото завърши 2:2 срещу Аталанта. При победа каталунците щяха да са на първо място по голова разлика.

Възпитаниците на Карло Анчелоти стартираха колебливо срещата и Тибо Куртоа трябваше да се намесва. В средата на първата част обаче Родриго засече пас на Лука Модрич и откри резултата, реванширайки се за пропуск секунди о-рано. След почивката Килиан Мбапе изтърва сам срещу вратаря. В 51-вата минута попадение на Людовик Ажорк бе отменено заради засада, а малко по-късно Джуд Белингам се възползва от асистенция на Лукас Васкес и удвои аванса на "кралете".

Стражът на мадричани продължаваше да впечатлява с рефлекса си, а в предни позиции Родриго тормозеше противниковата отбрана. Бразилецът материализира доброто си представяне в 78-ата минута, когато вкара втория си гол в мача за 3:0. Така Реал събра 15 точки на 12-ата позиция и остана на пункт от осмия Астън Вила. Брест е 18-и с 13 точки.

На "Естади Олимпик Луис Компанис" първото полувреме премина без много положения. Войсчес Шчесни се намеси рано-рано в двубоя. В 35-ата минута пък попадение на Дзапакоста бе отменено заради засада. Втората част стартира вихрено. Ламин Ямал изведе "блаугранас" напред в резултата в 47-ата минута.

Двата отбора заиграха по-динамично. В 67-ата минута Едерсон се разписа с красив изстрел за 1:1. Само 5 след това Роналд Араухо засече подаване на Рафиня за 2:1, а бразилецът се отчете с втора асистенция. В 79-ата минута паритетът отново бе възстановен. Марио Пашалич вкара за 2:2. Барса завърши основната фаза на второ място с 19 точки - 2 зад лидера Ливърпул. Аталанта е девети с 15 пункта.

