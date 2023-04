Роналдо и Ал Насър изхвърчаха от Купата на Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Малко след началото на второто полувреме Ал Уехда остана с човек по-малко след червен картон на Абдула Ал-Хафит. До края на срещата Роналдо и съотборниците му натиснаха здраво съперника, но така и не успяха да изравнят и в крайна сметка отпаднаха от турнира за Купата на Саудитска Арабия. На финала пък Ал Уехда ще срещне Ал Хилал.

🚨ELIMINATED! Al-Nassr, Cristiano Ronaldo's team, has just been eliminated from the Kins Cup.



Knocked out of Riyadh Super Cup

Knocked out of Saudi Super Cup

No longer 1st in the Saudi League

Knocked out of Saudi King Cuppic.twitter.com/XJnuoFFrIx