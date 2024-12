Серия А има нов лидер! Аталанта удари Милан в края

Аталанта е новият временен лидер в Серия А. Бергамаските надвиха Милан с 2:1 в двубой от 15-ия кръг на Калчото, постигнаха девета поредна победа във всички турнири и събраха 34 точки, които ги изстрелват на върха в класирането. Наполи заема втората позиция с 32 пункта, но и мач по-малко. Интер е трети с 31 точки.

В седмата минута Алваро Мората се разписа. Голът обаче бе отменен заради засада. Малко по-късно Аталанта поведе чрез Шарл Де Кетеларе, който засече центриране на Мартен де Роон и матира Майк Менян. В средата на първото полувреме "росонерите" изравниха. Тео Ернандес намери Рафаел Леао. Крилото напредна и подаде към Мората, който завърши успешно.

Вратарят на Милан се отчете с няколко ключови спасявания до 87-ата минута, когато Адемола Лукман с глава осъществи пълен обрат. До края на срещата Матео Ретеги пропусна поредния шанс за бергамаските. Малко по-рано Интер победи с 3:1 у дома Парма.

Пет минути преди почивката Федерико Димарко откри резултата в полза на "нерадзурите", а Николо Барела удвои аванса в 56-ата минута, възползвайки се от втората асистенция на Хенрих Мхитарян в двубоя. Маркюс Тюрам реализира третото попадение във вратата на гостите в 67-ата минута, докато Матео Дармиан си вкара автогол в опит да пресече подаване в наказателното поле на Интер.

