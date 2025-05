Сити показа мускули в епичен момент от Висшата лига, кошмарът на "гражданите" би в 6-голово шоу

Манчестър Сити постигна категоричен успех с 3:1 над Борнемут в двубой от 37-мия кръг на английската Висша лига. На стадион "Етихад" Омар Мармуш откри в 14-ата минута с изключително красиво попадение, а Бернардо Силва удвои преднината на своя тим до почивката. 120 секунди преди да изтече редовното време Нико Гонсалес също се разписа. Даниел Джебисън оформи крайния резултата дълбоко в добавеното време.

Това беше последен мач за Кевин Де Бройне на „Етихад“ като футболист на Сити. Белгийският плеймейкър бе изпратен с аплодисменти в 69-ата минута, когато бе заменен от Гонзалес. В 83-тата минута пък Родри се завърна за пръв път в игра, след като дълго се възстановяваше от тежка контузия.

