Юнайтед договори първи нов: Ще възражда атаката си с "вълк"

Манчестър Юнайтед е съвсем близо до финала на преговорите за осъществяването на първия си летен трансфер. Ръководството на "червените дяволи" вече е постигнало принципно споразумение с нападателя на Уулвърхемптън Матеуш Куня. Бразилецът се е съгласил да премине на "Олд Трафорд". Според информациите английският гранд ще активира откупната клауза на футболиста в договора му с "вълците" на стойност 62.5 милиона паунда.

Новината съобщава безпогрешното трансферно гуру Фабрицио Романо. Очаква се всъщност от 20-кратните шампиони на Англия да се съгласят да платят малко повече от откупната клауза, но с възможността сумата да бъде преведена на няколко транша. Работата по контракта е в напреднала фаза и финализирането на сделката изглежда въпрос на време, допълва Романо.

