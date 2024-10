Скръбна вест! Отиде си сребърен медалист от Мондиал 1998

Тъжна вест в света на футбола! Сребърният медалист с Бразилия от Световното първенство през 1998 година Зе Карлос почина на 56-годишна възраст. Според медиите в южноамериканската държава бившият национал на "селесао" е получил сърдечен арест в съня си.

През цялата си кариера той играе за местни клубове, а през 1998-а е част от състава на родината си за Мондиала във Франция. Това е първа повиквателна за Зе Карлос, който трябва да замести Флавио Консейсао. Крайният защитник стартира като титуляр в полуфиналния двубой срещу Нидерландия, което е неговият единствен мач с фланелката на Бразилия.

„Зе Карлос беше важен член на отбора през 1998 г., когато стигнахме до финала. Той беше отличен играч, който направи страхотна кариера в няколко клуба. В този момент изказвам съболезнованията си на семейството и приятелите му“, каза шефът на Бразилската футболна асоциация Едналдо Родригеш, предава БТА.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.



Nota de pesar: https://t.co/QA0zJCutPx pic.twitter.com/iMtx5jeGNU