Скръбна вест! Почина дългогодишен треньор на Байерн Мюнхен

Новината съобщиха от ръководството на Байерн в официалните си канали. Те допълниха, че са в дълбок траур заради смъртта на 57-годишния Вилхелми. Кондиционният треньор е работил с известни наставници на баварците като Юп Хайнкес, Луис ван Гаал, Джосеп Гуардиола, Отмар Хитцфелд, Юрген Клинсман, Карло Анчелоти, Ханзи Флик, Нико Ковач, Юлиан Нагелсман и Томас Тухел.

“Целият клуб и не на последно място треньорският щаб и тимът, с които Томас Вилхелми работи толкова интензивно и дълго, са в дълбок траур. Томас Вилхеми обичаше и живееше за Байерн и своята работа. Той винаги знаеше какво е състоянието на играчите и беше близо до тях, особено в периодите на възстановяване от контузии, когато професионалните спортисти най-много се нуждаят от окуражаване.

От над 17 години насам той беше част от екипа зад отбора и можеше винаги да се разчита на него. Той направи безценен принос за спечелването на толкова много трофеи през този дълъг период. Никога няма да го забравим, както и неговите човешки и професионални качества. Томас Вилхелми винаги ще бъде част от семейството на Байерн. Нашите мисли са с неговите съпруга и две дъщери”, сподели изпълнителният директор Ян-Кристиан Дреезен пред клубния сайт.

