Първи изненади на Уимбълдън! Играчи от топ 10 отпаднаха още в първи кръг!

Даниил Медведев, Холгер Руне и Стефанос Циципас отпаднаха още в първия кръг на турнира от Големия шлем "Уимбълдън". Руснакът, който е световен номер 9, отстъпи с 1:3 (6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6) пред французина Бенжамен Бонзи. 22-годишният датчанин пък допусна обрат и поражение в драматичен сблъсък срещу Николас Джари с 2:3 (6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6). Циципас от своя страна загуби първите два сета от Валентен Роа с 3:6, 2:6, след което се отказа.

Медведев изигра може би един от най-слабите си мачове в кариерата. Той допусна цели 46 непредизвикани грешки, а освен това записа и 12 двойни грешки на сервис. Номер 64 в ранглистата на ATP Бонзи се възползва и си осигури двубой с австралиеца Джордан Томпсън.

По-късно през деня световният номер 8 Руне продължи изненадите. В над 3-часов дуел той взе първите два сета и изглеждаше, че си е свършил работата. Джари обаче не се отказа, като проби в 12-ия гейм на третия сет, с което започна обрата си. С по още един брейк той спечели и следващите две части за крайното 3:2 Във втори кръг чилиецът ще премери сили с Лърнър Тиен.

Стефанос Циципас също е аут от надпреварата, след като отстъпи срещу Валентин Роайер - №113 в света. Гъркът бе надигран в първия сет с 3:6, а във втория физически проблем в гърба очевидно го ограничаваше. След загубата и във втората част Циципас се отказа.

ОЩЕ: На старта на Уимбълдън: Първата ракета на България преодоля бивша №2 в света

Stefanos Tsitsipas retires from his first round match against Valentin Royer down 6-3 6-2.



Dealing with a back injury.



Hopefully he’s able to get fully healthy for the hard court season.



🇬🇷❤️‍🩹 pic.twitter.com/5NkMbT9T9p