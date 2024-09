След 140 мача: "Най-слабият отбор в света" записа първата си победа от 20 години насам (ВИДЕО)

Вчера националният отбор на Сан Марино записа първата си победа от 20 години насам! Определян като "най-слабия отбор в света", тимът надделя над Лихтенщайн с 1:0 на старта на Лигата на нациите, като по този начин си осигури най-дългоочакваните 3 точки в историята. По ирония на съдбата това се случва точно 140 мача, след като Сан Марино победи същия този опонент, на същия този стадион, отново с 1:0.

В отчаяно търсене на победа Сан Марино организира куп приятелски мачове през последните години срещу страни като Сейнт Китс и Невис, Сейшелите и Сейнт Лусия, но дори и с тези съперници, оторът не можеше да измъкне победата. Тези отчаяни опити накараха хиляди фенове по света да прегърнат каузата на най-слабия национален тим, а вчерашният подвиг се превърна в световна новина.

SAN MARINO HAVE DONE IT!!!



THEY GET THEIR FIRST WIN IN 20 YEARS WITH A 1-0 WIN VS. LIECHTENSTEIN!!



WHAT A MOMENT 🇸🇲👏 pic.twitter.com/ZMfTWVzGyO