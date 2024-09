Уникално постижение: Роналдо стана първият футболист в историята с 900 гола (ВИДЕО)

Суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо записа поредно уникално постижение в своята бляскава кариера. Офанзивният футболист се разписа веднъж при победата на „мореплавателите“ над Хърватия в Лигата на нациите и по този начин стана първият футболист в историята, който е отбелязал 900 гола в официални мачове.

