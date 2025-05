Барселона с офанзива за крило на Ливърпул

Барселона ще стартира офанзива за крило на шампиона на Англия Ливърпул. Става въпрос за 28-годишния национал на Колумбия – Луис Диас. Това съобщи испанското издание „Спорт“. Според информациите каталунците искат да привлекат офанзивния футболист, който е считан за отличен партньор в нападение на Рафиня и Ламин Ямал. Луис Диас има договор с Ливърпул за още две години, но въпреки това може да склони да смени отбора.

Привличането на Луис Диас обаче няма да бъде никак лесно за Барселона. Причината е, че крилото е оценен на 85 милиона евро и ръководството на Ливърпул няма да се съгласи да го продаде за по-малко пари. Освен това интерес към бързоногия колумбиец има и от страна на редица европейски тимове, които искат да го вземат в редиците си. Очаква се каталунците да изпратят официална оферта за правата му през лятото.

