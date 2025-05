Юнайтед катастрофира заради нов смешен гол! Тотнъм е шампион в Лига Европа

Тотнъм победи Манчестър Юнайтед с 1:0 във финала на Лига Европа. На стадион „Сан Мамес“ в Билбао единственото попадение в двубоя реализира Бренън Джонсън в 42-рата минута, когато защитата на "червените дяволи" не се ориентира добре. През втората част Расмус Хойлунд пропусна най-чистата възможност за "червените дяволи". Неговият изстрел бе изчистен малко пред голлинията от Мики ван де Вен.

Срещата стартира сравнително спокойно. В 11-ата минута Онана се намеси при удар на Джонсън, а при добавката на Пап Сар Магуайър бе на точното място. Малко по-късно Диало се възползва от суматоха в наказателното поле на съперника и стреля, но не намери целта. В следващите минути на терена властваше битка. В 42-рата минута резултатът бе открит. Сар получи на левия фланг и центрира.

BRENNAN JOHNSON OPENS THE SCORING FOR TOTTENHAM IN THE EUROPA LEAGUE FINAL 🔥 pic.twitter.com/0rQNdmwGtd