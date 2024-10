След ексцесиите в дербито с Реал: Атлетико наложи доживотна забрана на свой фен

Ръководството на Атлетико Мадрид наложи доживотна забрана за посещение на мачове на тима на свой фен. Причината е, че привърженикът е участвал във хвърлянето на предмети по вратаря на градския съперник Реал Мадрид – Тибо Куртоа, по време на дербито между двата отбора.

Както е известно, дербито на Мадрид бе спряно за около 20 минути заради множество предмети, които полетяха към белгийския страж на „кралете“. Това стана секунди, след като Реал стигна до попадение в срещата. От Атлетико Мадрид съобщиха, че отделът по сигурността на клуба работи усилено по идентифицирането на всички, които са били замесени в инцидента като те ще също ще получат безсрочни забрани за посещение на мачове на „дюшекчиите“.

The match between Atletico Madrid and Real Madrid has been suspended as the Atletico Madrid fans are throwing items on the pitch after Courtios made a jibe at them.

The match could be postponed to another date if they continue #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/sC0rUP16rQ